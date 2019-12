Ex Ilva: no accordo per rinvio udienza, gruppo Mittal deposita memoria

ArcelorMittal ha depositato, da quanto si è appreso, la memoria per contrastare il ricorso cautelare d’urgenza dei commissari dell’ex Ilva nella causa in corso a Milano. Le parti avranno conoscenza della memoria da oggi e, da quanto si è appreso, bisognerà capire se il passo del gruppo franco-indiano lascerà ancora aperto lo spazio per proseguire le trattative.

I legali di Mittal, dunque, da quanto si è appreso, dopo una lunga giornata di incontri e riflessioni hanno deciso di depositare la memoria. Ci si aspettava, invece, una richiesta congiunta di rinvio dell’udienza del 20 dicembre per favorire le trattative in corso. Ora bisognerà capire, comunque, se la mossa del gruppo di contrastare con una memoria scritta il ricorso dei commissari, contro l’addio dell’ex Ilva, vada nel senso di una rottura del negoziato o se, stando a quanto filtrato, sia un passo procedurale e possano esserci ancora degli spiragli per le trattative.

Tre gli scenari che si prospettano a questo punto: se prima dell’udienza di venerdì non verrà trovata un’intesa di principio allora si andrà allo 'scontro' in udienza con la discussione e la decisione del giudice nei giorni successivi; sarà raggiunto prima dell’udienza un accordo sui 'macrotemi' e le parti congiuntamente chiederanno un rinvio dell’udienza alla settimana successiva o a gennaio per i negoziati. Terza ipotesi: le parti avranno bisogno di qualche giorno in più per trovare l’intesa di massima e chiederanno un rinvio al 23 dicembre o a dopo le feste.