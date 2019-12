Conte su Giochi del Mediterraneo: «Sono integranti per il Cantiere Taranto»

«I Giochi del Mediterraneo di Taranto saranno l’occasione anche per dare una prospettiva di crescita a quella comunità molto sofferente. Rientreranno a pieno titolo come parte integrante del 'Cantiere Tarantò». Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte riferendosi ai Giochi che si svolgeranno nella città dell’Ilva nel 2026.

«Una serie di iniziative - ha aggiunto a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al Coni - che stiamo mettendo a punto per rilanciare quella comunità sofferente che abbiamo un pò trascurato negli ultimi decenni. Ora è un momento di riscatto, i Giochi come inclusione saranno importantissimi per dare un segnale di attenzione del Paese verso Taranto attraverso lo sport».