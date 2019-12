Beccato da contadino mentre ruba arance, tenta di investirlo: arrestato nel Tarantino

TARANTO - Si è introdotto in un agrumeto a Crispiano per portarsi a casa le arance ma è stato beccato dal proprietario. Colto sul fatto ha tentato di investire il padrone del terreno ed è fuggito via. I carabinieri hanno rintracciato nel quartiere Tamburi di Taranto, il 38enne di Martina Franca, disoccupato e con precedenti di polizia, e l'hanno arrestato. L'uomo era stato colto in flagrante mentre caricava la refurtiva sulla propria auto. L'uomo ora si trova in carcere.