Palagianello, spacciano marijuana a 17 anni: arrestati in due

I carabinieri di Palagianello (Ta) hanno arrestato in flagrante due 17enni del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno sorpresi mentre cedevano marijuana a un altro giovane acquirente. I due, perquisiti, sono stati trovati con 20 grammi di marijuana, divisa in 13 dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a 90 euro in contante. In casa di uno dei due c'erano altre otto bustine di cellophane con la stessa sostanza. I due minori si trovano ai domiciliari.