Taranto, tutto pronto per la prima dimostrazione in mare di Ocean2020

TARANTO - Sei unità navali, nove sistemi a pilotaggio remoto, cinque satelliti, due reti di comunicazioni a terra, quattro centri nazionali di coordinamento, un prototipo di centro di comando installato a Bruxelles: «Questi gli assetti previsti nella prima dimostrazione di OCEAN2020, il primo progetto europeo di ricerca militare per la sicurezza marittima, di cui Leonardo è capofila». La società, con una nota, segnala che è «tutto pronto per la prima dimostrazione in mare di OCEAN2020": si svolgerà nel Golfo di Taranto il 20 e 21 novembre. Mentre la seconda dimostrazione sarà nel 2020 nel Mar Baltico.

Leonardo «è protagonista, insieme alla Marina Militare italiana, della dimostrazione nel Mediterraneo, la prima delle due previste dal programma europeo di ricerca nel campo della Difesa. Scopo dell’esercitazione è rispondere alle sfide della sorveglianza in mare con il supporto di sistemi a pilotaggio remoto», e verranno anche «valutate anche le capacità di interoperabilità a livello europeo e Nato». La società italiana è coordinatore del team di OCEAN2020 a cui partecipano 42 partner di 15 Paesi europei.