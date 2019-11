Taranto come Salerno: nelle vie del Borgo arrivano le luminarie artistiche

Luci d’artista per le vie del Borgo di Taranto. Per le ormai prossime festività natalizie, l’Amministrazione comunale cerca di seguire il fortunato e vincente modello di Salerno. E così, al termine di una gara pubblica, è stata accettata l’unica offerta pervenuta proprio da parte dell’azienda di Rho (comune dell’hinterland milanese) che, da anni, installa le famose luminarie artistiche nella città campana. Si tratta della «Blachere Italia srl» che per 163mila euro circa installerà queste speciali luminarie. Che, da quel che si apprende, saranno distribuite lungo alcune vie del centro cittadino (Di Palma e D’Aquino), ma anche in alcune piazze. Tra queste, ad esempio, ci sarà sicuramente piazza Garibaldi in cui, peraltro già da due giorni, sono facilmente visibili queste luci che raffigurano alcuni animali. È probabile che vengano montate, almeno in parte, già a partire dalla giornata dedicata a Santa Cecilia (22 novembre). L’iniziativa del Comune è chiaramente rivolta ai residenti, ai turisti, ma soprattutto ai bambini. Per Capodanno, in segno di rispetto per le grandi preoccupazioni che affliggono i lavoratori ex Ilva, il Comune non dovrebbe fare particolari festeggiamenti.