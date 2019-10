Aeroporto Grottaglie, al via i lavori per l'ampliamento del piazzale

TARANTO - Al via i lavori di realizzazione della via di rullaggio e dell’ampliamento del piazzale sosta aeromobili, dell’aeroporto «Marcello Arlotta» di Taranto-Grottaglie. Oggi la presentazione nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in aeroporto, alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Mino Borracino; il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile; il direttore generale, Marco Catamerò; e il direttore tecnico, Donato D’Auria. I lavori del piazzale sosta aeromobili prevedono la riqualificazione di quello esistente e un suo ampliamento. A conclusione dei lavori il piazzale disporrà di due ulteriori stalli per B737/800 (classico aeromobile Ryanair, di apertura alare 36 metri), oltre a due stalli per A320 (Alitalia, Eurowings, Wizzair, EasyJet, Turkish, di apertura alare 34 metri e uno stallo per aeromobile B717 (Volotea di apertura alare 28 metri). I lavori riguardano anche il primo tronco della via di rullaggio, di sviluppo pari a 1500 metri, con funzione di collegamento tra il piazzale e la pista di volo. I lavori presentati oggi, il cui importo è di circa 6,2 milioni di euro, verranno realizzati con un finanziamento più ampio a valersi su Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Accordo Programma Quadro Trasporti.