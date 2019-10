Taranto, va al concerto con 14 dosi di cocaina: fermato un 31enne

Un 31enne di Taranto è stato denunciato dalla Polizia per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile mentre tentata di raggiungere la rotonda del lungomare dov'era in programma il concerto di Francesco De Gregori.

Come di consueto, sono stati predisposti i varchi intorno all'area interessata dalla manifestazione e, a uno di questo, il 31enne che si avvicinato per i controlli del pre fltraggio, ha dato segnali di nervosismo. Il personale del Reparto Mobile di Taranto, presente al varco di via Giovinazzi angolo via Principe Amedeo, ha notato il 31enne che, tentava, con fare sospetto, di fare ingresso all’area concertistica, con in mano un astuccio di colore bianco.

Fermato, dopo un controllo, all’interno dell’astuccio, i poliziotti hanno trovato 14 dosi termosaldate di cocaina del peso complessivo di 4 grammi circa. Il 31enne è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero.