Taranto, si intrufola a scuola per rubare computer: arrestato 49enne

La polizia di Taranto ha arrestato per furto aggravato un pluripregiudicato, Nicola Darcante, 49 anni. L'uomo si è introdotto in una scuola del capoluogo, scavalcando la recinzione, e ha rubato computer, monitor, alcuni cavi elettrici. Al 113 è arrivata una segnalazione, e il ladro, scoperto, ha abbandonato la sacca con la refurtiva nel giardino ed è scappato. I poliziotti, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo e gli agenti hanno recuperato anche una piccola borsa con arnesi atti allo scasso. L'uomo si trova in carcere.