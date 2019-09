Martina Franca, asinelli incatenati e feriti: denunciato allevatore

I carabinieri forestali di Martina Franca (Ta) hanno sequestrato due asini detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e hanno denunciato un allevatore per maltrattamento di animali. I militari hanno trovato gli asinelli con le zampe anteriori e posteriori bloccate da catene collegate al capo, che impedivano loro il camminare normalmente e l'adagiarsi al suolo per riposare.

Le catene avevano provocato profonde ferite alle zampe degli asini, infettate da parassiti, e ci sono volute diverse ore per liberarli. Ora si trovano in un altro allevamento dove verranno curati e custoditi adeguatamente. Gli animali erano sprovvisti di microchip e la struttura era abusiva e fatiscente. L'allevatore ha ricevuto anche una multa di 10mila euro per l'assenza delle autorizzazioni sanitarie.