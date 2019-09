Taranto, incendio in impianto autodemolizioni: colonna di fumo nero

Un incendio si è sviluppato in un impianto di autodemolizione e rottamazione di veicoli fuori uso, in via Machiavelli, nel rione Tamburi di Taranto, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici di Arpa Puglia e le Forze dell’Ordine. Le attività di spegnimento sono in atto e la situazione sarebbe sotto controllo. La Prefettura «raccomanda ai cittadini residenti nelle aree limitrofe sottovento rispetto al luogo dell’incendio, di tenere chiuse le finestre fino a che la colonna di fumo resterà attiva, evitando di respirare i fumi dispersi in aria».

(foto Todaro)