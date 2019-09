Taranto, sul bus senza biglietto: gambiano prende a pugni autista e gli rompe gli occhiali, denunciato

La polizia di Taranto ha denunciato un 21enne gambiano per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. La pattuglia è intervenuta alla fermata degli autobus in Discesa Vasto perché un autista della linea CTP era stato aggredito. Il 21enne, infatti, era salito sul mezzo che da Taranto l'avrebbe portato a Massafra senza timbrare il biglietto. Il conducente l'ha invitato ad acquistare il titolo di viaggio e a obliterarlo, ma il gambiano ha prima inveito e poi gli ha sferrato un pugno sul volto, rompendogli anche gli occhiali. L'aggressore, con regolare permesso di soggiorno, è stato accompagnato in commissariato e denunciato.