Ginosa, tir contromano sulla SS106: polizia stradale multa conducente che aveva guidato più ore del consentito

La polizia stradale di Taranto è intervenuta sulla SS106 Jonica nella zona di Ginosa (Ta) per rilevare un tir contromano. Il camion era fermo sulla corsia di sorpasso in senso contrario a quello di marcia. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: il conducente del mezzo in contromano ha probabilmente avuto un colpo di sonno, e l'autoarticolato dopo aver abbattuto due segnali stradali ha invaso la carreggiata opposta. La prontezza di un altro conducente di un camion ha fatto sì che non ci fosse l'impatto frontale. L'uomo alla guida del mezzo "incriminato" aveva superato di molto il numero delle ore massime di guida nell'arco della giornata, ed è stato multato.