Castellaneta, riapre il Punto nascite: alla luce cinque bambini

TARANTO - Alla fine la vita è sempre più forte di tutto. Ad annunciare il lieto, anzi i lieti eventi, il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti e i due colleghi di Palagiano, Domiziano Lasigna e di Laterza, Gianfranco Lopane. Dove? Su Facebook, naturalmente. Con un video nel quale spiegavano, ieri, non solo che il Punto nascite dell’ospedale «San Pio» era riaperto, ma che addirittura cinque bambini sono venuti alla luce grazie all’impegno della nuova responsabile del reparto Neonatologia, Iolanda Chinellato. Benvenuti Michele e Aurora, Marco Aurelio, Vincenzo e Francesco. Bentornate mamme trasferite la scorsa settimana a Taranto. Due buone notizie in una, non capita tutti i giorni.

Tuttavia le nubi sul futuro non sono diradate. In una nota, il comitato in difesa dell’ospedale ha confermato la manifestazione di oggi. Firmata da Antonio Mezzapesa, Damiano Ottomanelli, il Comitato Salviamo l’Ospedale di Castellaneta, l’Associazione Echeo, il Comitato Sanità Pubblica art. 32 Laterza e l’Associazione Sconvolgiamo Castellaneta, una nota è giunta agli organi d’informazione. Si rivolge «l’appello a tutti i cittadini dei paesi ricadenti nel distretto ospedaliero di Castellaneta: il giorno della verità è arrivato», oggi con raduno alle ore 18, 30 in piazza Umberto I a Castellaneta. «L’invito a partecipare - si legge nella nota - è per tanti, ma tanti, affinché il grido possa arrivare a Bari e a Taranto, negli uffici di chi ha le sorti del nosocomio; questo è il momento di esserci, senza demandare ad altri. Questo per il sacrosanto diritto di tutti a battersi per ciò che è stato disatteso per l’Ospedale San Pio». L’invito è rinnovato anche agli amministratori. E non si chiede solo di confermare il «primo livello» attribuito dalla Regione all’ospedale, ma anche di rilanciare la questione dell’abbattimento delle liste d’attesa.

«Sull’immediato futuro dell’ospedale abbiamo avuto un confronto chiaro e aperto con il direttore della Asl Taranto Stefano Rossi, il direttore sanitario Gregorio Colacicco e il direttore medico dell’ospedale Emanuele Tatò. Abbiamo consegnato un documento che richiede il potenziamento della struttura e delle risorse professionali. Ci sono tre questioni che premono maggiormente: l’attivazione promessa e il pieno funzionamento della rianimazione, dell’unità coronarica con emodinamica e del punto nascita e pediatria». Vito Rubino, direttore provinciale della Cia Due Mari, insieme a una delegazione ha incontrato i vertici sanitari. La guardia resta alta, le richieste anche. Però che bello sapere che da ieri cinque bambini hanno visto la luce a Castellaneta. E una di loro si chiama Aurora, quasi sperando una luce nuova s’irradi sulla sanità tarantina.