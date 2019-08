Avetrana, lite in un bar finisce a coltellate: due feriti

TARANTO - Lite in un bar di Avetrana finisce a coltellate: arrestato un 31ennne del posto. Due persone sono rimaste ferite durante la discussione colpite da due fendenti all'addome. L'episodio è avvenutp in un bar del centro della città del Tarantino in presenza di numerosi avventori: il 31enne, noto per la sua indole molesta, dopo aver iniziato un battibecco con un suo conoscente di 23 anni ha improvvisamente estratto un coltello sferrando dei colpi all'addome del giovane. Per sedare gli animi è intervenuta una terza persona che è stata accoltellata a sua volta al torace. Il 31enne ha poi tentato la fuga ma è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio.

I due feriti, trasportati presso l’Ospedale di Manduria, hanno fortunatamente riportato solo lesioni superficiali, giudicate guaribili in 15 e 10 giorni.

Sono tuttora in corso ricerche per individuare il luogo in cui l’arrestato si sarebbe disfatto dell’arma del delitto.