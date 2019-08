Taranto, alimenti in pessimo stato: denunciato ristoratore nella città vecchia

Continuano senza sosta i controlli del personale del Commissariato Borgo e della Guardia Costiera di Taranto nel centro cittadino. In via Pio XII, angolo con via Calabria, infine, sono stati sequestrati circa 40 kg. di mitili ad un ambulante che aveva allestito una bancarella abusiva per la vendita di cozze in pessime condizioni igienico-sanitarie e prive di qualsiasi documento che attestasse la tracciabilità.

Con l’ormai collaudata collaborazione con il personale dell’A.S.L. di Taranto sono state effettuate delle verifiche presso ristoranti ed attività commerciali. In un ristorante della città vecchia sono stati rinvenuti e sequestrati alimenti, preparati e prodotti ittici privi di qualsiasi protezione ed in cattivo stato di conservazione. Il titolare è stato denunciato in stato di libertà per commercio di sostanze alimentari nocive e frode alimentare.

In Piazza Garibaldi è stato fermato e controllato un parcheggiatore abusivo, già destinatario di un DASPO Urbano emesso dal Questore di Taranto. L’uomo, un tarantino di 30 anni, è stato denunciato in stato di libertà per le violazioni delle misure

di polizia ad esso adottate.