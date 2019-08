Taranto, litiga con la convivente e scatena una rissa: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Taranto Salinella hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, rissa e resistenza e violenza a pubblico ufficiale, un 28enne del posto.

I militari sono interventi nel quartiere Salinella, dove era stata segnalata un’aggressione da parte di un uomo nei confronti di una donna. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso il 28enne all’interno del suo appartamento che, per futili motivi, aveva prima aggredito la sua giovane convivente e aveva anche provocato una violenta rissa coinvolgendo i suoi parenti e i familiari della donna.

La rissa, cominciata nell’appartamento della palazzina in cui risiede la giovane coppia, è continuata in strada con un numero di “contendenti” sempre maggiore. Nella circostanza il 28enne si è anche opposto all’intervento dei militari reagendo violentemente con calci e pugni al fine di sottrarsi all’identificazione.

L’arrivo dei rinforzi è stato fondamentale per sedare la rissa e consentire di bloccare il prevenuto e gli altri soggetti che avevano animato la violenta contesa. Al termine degli accertamenti, il 28enne è stato arrestato e rinchiuso in carcere, mentre altre tre persone sono state denunciate a piede libero per rissa.