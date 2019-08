Cinzella Festival 2019 a Grottaglie: grande attesa per i Franz Ferdinand

GROTTAGLIE - Grande attesa per i Franz Ferdinand questa sera al Cinzella Festival 2019. L’evento si terrà a partire dalle 20 nella suggestiva cornice delle Cave di Fantiano a Grottaglie. Il gruppo indie rock salirà sul palco dopo gli show dei giorni scorsi di Afterhours e Marlene Kuntz nella splendida location delle Cave, dall’inestimabile valore paesaggistico: una ex cava di tufo ora divenuta un parco naturale dalle caratteristiche uniche, palcoscenico di eventi e manifestazioni culturali di rilievo nazionale.

Il festival dedicato alla musica e al cinema lo scorso anno è diventato un autentico polo di attrazione artistica e culturale tra le splendide colline murgiane e i profondi lembi di mare della penisola jonico-salentina.

Una scommessa vinta grazie a una line up di eccellenze musicali, come Levante, Frankie HI-NRG MC, The Zen Circus, Diodato, Sick Tamburo, Gomma, Leitmotiv e Go!zilla,e alle rassegne cinematografiche d’autore legate a musica e arte.