Statte, ladro sfortunato: entra in due case ma viene beccato dai proprietari

TARANTO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno arrestato in flagranza di reato, per tentato furto aggravato in abitazione un pregiudicato 53enne di Crispiano. L'uomo dopo aver forzato la persiana di un appartamento, ha scoperto che la proprietaria era in casa così ha cambiato abitazione ma anche questa volta gli inquilini erano presenti nella casa. Durante il tentativo di fuga lo sfortunato ladro è stato individuato dalla pattuglia del Nucleo Radiomobile, allertata dalla telefonata al 112 fatta da una delle vittime, mentre, alla guida della sua automobile, a fari spenti, si stava allontanando dal luogo del delitto.

Sottoposto a perquisizione il pregiudicato veniva trovato in possesso di grimaldelli e materiale idoneo allo scasso, tutti attrezzi sottoposti a sequestro in quanto verosimilmente utilizzati per commettere reati contro il patrimonio.

Il malfattore è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico, sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.