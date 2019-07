Taranto, spacciava droga in casa: in manette pregiudicato 43enne

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 43enne del luogo, Vincenzo Chiulli, dopo aver trovato in casa dell'uomo hashish, cocaina ed eroina. I poliziotti avevano notato uno strano viavai di giovani in un palazzo del quartiere Paolo VI e hanno perquisito un appartamento. All'interno, sul tavolo del soggiorno, hanno trovato due involucri di cellophane con 13 grammi di cocaina, 29 pezzi di hashish (90 grammi) e mezzo grammo di eroina, insieme al materiale per il confezionamento. In casa c'erano anche 450 euro in contanti.