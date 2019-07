Sparò 24 colpi di fucile contro una casa: arrestato 44enne a Manduria

La polizia di Taranto ha arrestato un pluripregiudicato 44enne di Manduria (Ta), Walter Modeo, che aveva sparato 24 colpi di fucile contro un'abitazione. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio, e alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno fatto emergere indizi di colpevolezza nei confronti di Modeo. I colpi esplosi, tutti calibro 12, oltre al portone d'ingresso hanno colpito una finestra del primo piano, i cui vetri andarono in frantumi, e una Fiat Seicento parcheggiata. Recuperate per strada, nei pressi dell’abitazione, 26 cartucce cal.12 di cui due inesplose e poco distante, lungo la via di fuga del pregiudicato, altre 22 sempre dello stesso calibro, tutte poi sequestrate. L'uomo si trova ai domiciliari.