«Basta tavoli, basta chiacchiere. Dateci fondi»: parla il sindaco di Taranto

Siamo ancora immersi nello sconcerto e avvolti dal lutto, ma chi ha ruoli di responsabilità e di governo non può fermarsi a lungo e non può non compiere, proprio in questi giorni, una riflessione ancora più asciutta su chi siamo e dove vogliamo andare.

Ho ascoltato molte dichiarazioni dalla sera infausta del 10 luglio, ho visto la solita corsa scomposta e volgare ad occupare, da tifosi, le opposte curve della chiusura dello stabilimento o della difesa dell’industria, per quello che rappresenta per il sistema Paese. Ho pensato che, come sempre, è facile parlare dalla tranquillità e dall’ordinarietà di chi Taranto non la vive tutti i giorni.

