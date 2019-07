Maruggio, gara fra sindaci in carrozzina contro le barriere architettoniche

Una gara simbolica fra amministratori in carrozzina come forma di sensibilizzazione verso la necessità di eliminare le barriere architettoniche e di vicinanza ai diversamente abili.

E’ l’iniziativa promossa dall’Amministrazione di Maruggio come contorno di un evento di grande rilevanza sociale: la consegna della Bandiera Lilla al Comune.

Vi hanno preso parte diversi amministratori della zona, fra i quali, oltre al sindaco di Maruggio il presidente della Provincia di Taranto e sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti e il vice sindaco di Avetrana Alessandro Scarciglia.

L’iniziativa è stata inserita nel fitto programma di manifestazioni per il festeggiamento del bicentenario di Maruggio. In questo programma anche la cerimonia di inaugurazione di piazza del Popolo, interessata da lavori di maquillage.

«Dopo mesi di lavoro abbiamo restituito a Maruggio la sua piazza del Popolo» il commento del sindaco Alfredo Longo. «Finalmente non più un semplice crocevia ma uno spazio di aggregazione funzionale e vivibile, capace di ospitare ogni evento della nostra bella comunità.

Oltre ai tanti amici presenti, ho avuto il grande onore di condividere questo momento con l’amico Antonio Nunziante, vicepresidente della nostra Regione, il quale, consapevole dei problemi idrogeologici che spesso hanno travolto il nostro territorio, ci ha donato un pick-up della Protezione Civile regionale, affinché i nostri cittadini siano sempre più al sicuro!

Un meraviglioso regalo per il nostro duecentesimo compleanno».