Grottaglie, dal 2015 estorcono denaro a un imprenditore agricolo: 8 arresti

La polizia di Taranto ha arrestato otto persone (3 in carcere e 5 ai domiciliari) per usura, estorsione e rapina in concorso. Gli arrestati sono tutti di Grottaglie e riguardano reati commessi dal 2015 a oggi ai danni di un imprenditore agricolo. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Taranto Benedetto Luperto, su richiesta del Sostituto Procuratore Remo Epifani. All'operazione hanno partecipato più di 40 agenti, tra cui quelli del commissariato di Anzio-Nettuno in provincia di Roma dove si trova uno degli arrestati. Effettuate anche svariate perquisizioni.