Taranto, ditta prodotti ittici evade Iva per 800mila euro: una denuncia

Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) di Taranto, nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno scoperto un’evasione di Iva intracomunitaria per un valore pari a 815.444 euro. Autore dell’illecito una società, operante nel settore dei prodotti ittici (pesce e crostacei), con sede legale a Taranto, risultata inesistente presso la sede dichiarata. Il rappresentante legale della ditta in questione, per la quale è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate la chiusura della partita Iva, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria