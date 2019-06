Caporalato a Ginosa, in manette un 64enne e una 43enne: sequestrato casolare

TARANTO - I carabinieri hanno arrestato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, un 64enne italiano e la sua convivente 43enne rumena, entrambi di Ginosa e rispettivamente datore di lavoro e caporale.

I militari hanno accertato che la 43enne aveva reclutato cinque lavoratori stranieri destinandoli al lavoro nei campi, in contrada Lama di Pozzo in agro di Ginosa in un terreno di proprietà del compagno 64enne.

I lavoratori venivano sottopagati e costretti a lavorare, in assenza delle più elementari norme igienico-sanitarie in violazione sistematica della normativa contrattuale di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei confronti del 64enne che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per le violazioni della normativa sul testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono state contestate violazioni amministrative per 3.200 euro, comminate ammende per più di 35mila euro e adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per le reiterate violazioni in materia di igiene e sicurezza, in quanto era già stato oggetto di precedente attività ispettiva e di indagine a cura del N.I.L. di Taranto, conclusasi con il suo deferimento all’Autorità Giudiziaria competente.

L’immobile – del valore commerciale di cinquantamila euro, di proprietà del datore di lavoro ed utilizzato quale ricovero per i braccianti reclutati – è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.