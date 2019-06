Taranto, aggredisce la convivente con un coltello: arrestato

TARANTO - Aggredisce la convivente con un coltello: 51enne di Taranto fermato dalla polizia e arrestato. In seguito a numerose segnalazioni giunte alla Sala Operativa della Questura di Taranto sulla presenza di un uomo che, probabilmente armato di coltello, stava malmenando una donna, l’equipaggio dei Falchi si è recato in via Capocelatro,constatando la presenza di un uomo, dalle fattezze simili a quelle descritte nella segnalazione, che entrava in uno stabile e chiudeva alle sue spalle il portone.

Attirati da forti urla femminili che sembravano provenire dall’interno del condominio, i Falchi hanno forzato l’entrata ed hanno sorpreso l’aggressore mentre strattonava la donna.

L’uomo, in preda ad uno stato di agitazione estrema, si è scagliato contro i poliziotti, cercando più volte di prendere il coltello che aveva dietro la schiena, nella cintola dei pantaloni, ma è stato immobilizzato e reso inoffensivo.

La donna, sua convivente, con evidente ecchimosi sul collo e sulle braccia, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. L’uomo Francesco Ricorio, tarantino di 51 anni, è stato accompagnato negli Uffici di via Palatucci e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto per lesioni personali aggravate e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.