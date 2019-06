Medicina, parte a Taranto il primo corso per 60 studenti

A partire dal prossimo anno Accademico 2019/2020 Taranto sarà sede di un corso universitario in Medicina che accoglierà 60 studenti al primo anno di corso. Dopo gli annunci dei mesi scorsi ecco il primo atto concreto frutto di una intesa tra Regione Puglia, Università e facoltà di Medicina.

Lo annuncia la Regione comunicando si impegna «ad erogare il finanziamento necessario per il reclutamento di n. 5 Ricercatori universitari, nonché ad avviare, in accordo con l’Ateneo barese, le procedure finalizzate alla clinicizzazione di posti letto ospedalieri presso il P.O. SS. Annunziata, nella fattispecie ritenuti indispensabili per lo svolgimento delle attività assistenziali inscindibilmente connesse a quelle di didattica e ricerca».

«L’iniziativa - spiegano il Rettore dell’Università di Bari, Antonio Felice Uricchio e il Presidente della Scuola di Medicina dello stesso Ateneo, Loreto Gesualdo, protagonisti insieme al presidente Michele Emiliano di questo risultato storico per la Puglia - permetterà di realizzare un obiettivo che non è solo la formazione a livello di eccellenza dei giovani ma anche un preciso impegno per la crescita culturale e, conseguentemente, socio-economica del territorio, convinti che il riscatto della provincia tarantina passi attraverso questo importante programma ideato in sinergia con le istituzioni locali e il mondo accademico».