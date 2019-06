Laterza, vola giù dal terrazzo di casa: muore un altro Vigile del Fuoco

TARANTO - Non c’è pace per i Vigili del Fuoco di Taranto. Ieri a Laterza, dopo un tragico volo dal terrazzo di casa sua, è morto il 44enne Massimo Perrone, Vigile del Fuoco originario di Laterza. Perrone prestava servizio presso il Distaccamento di Castellaneta. L’uomo dopo pranzo, libero dal servizio, si era arrampicato con una scala su un terrazzino al secondo piano della sua abitazione per montare una tenda da sole.

Non è chiaro cosa sia accaduto, l’uomo che pure aveva una grande esperienza come Vigile del Fuoco, potrebbe aver avuto un giramento di testa o aver messo un piede in fallo.

È precipitato nel vuoto da un’altezza di 6 metri circa. Soccorso dai famigliari, è stato trasferito in codice rosso a Taranto da un equipaggio del 118. In ospedale è arrivato già in coma per le conseguenze di un gravissimo trauma cranico.

Nel pomeriggio si è spento. Lascia moglie e due figli nemmeno adolescenti. Sull’incidente domestico stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Laterza. Per prima cosa bisognerà ricostruire la dinamica dell’accaduto per capire le cause della tragedia.

Ieri intanto al SS. Annunziata è stata effettuata l’autopsia sulla salma di Antonio Dell’Anna, il Vigile del Fuoco di Fragagnano morto in servizio quattro giorni fa mentre spegneva un incendio.

Dopo l’esame autoptico, è stata allestita la camera ardente presso il Comando provinciale di Taranto. Oggi alle 18 i funerali a Fragagnano. La magistratura ha aperto un’inchiesta e si sospetta che l'incendio sia di natura dolosa. E’ stata allestita la camera ardente presso il Comando provinciale di Taranto, da cui la salma sarà trasferita nel pomeriggio a Fragagnano per l’ultimo saluto al 54enne. Ai funerali parteciperà il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo.