Taranto, nasconde due pistole in casa: arrestata 30enne

TARANTO - La Polizia di Taranto durante un controllo domiciliare in casa di una 30enne pregiudicata e residente a Statte, hanno recuperato due pistole semiautomatiche clandestine con matricola abrasa.

Una, di fabbricazione russa, cal. 9 priva del previsto munizionamento era nascosta dietro un mobile del soggiorno; l’altra una Beretta cal. 9×21 completa di caricatore con 7 proiettili era abilmente nascosta nel sottoscala dell’abitazione.

Dopo il ritrovamento delle armi, la donna è stata arrestata in flagranza di reato. Le pistole ora sono al vaglio degli investigatori per gli ulteriori accertamenti balistici.

Sempre nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno fermato per un controllo un 38enne tarantino mentre percorreva la SS7 a bordo dell’auto. I poliziotti, dopo aver trovato nell’auto un piccolo involucro di cellophane con all’interno mezzo grammo di cocaina, hanno proseguito il controllo con la perquisizione in casa, recuperando altri 9 grammi circa della stessa droga sequestrata in precedenza, 11 grammi di hashish e 4.445.00 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 31enne è stato denunciato in stato di libertà mentre le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati posti sotto sequestro.