Taranto, spaccia seduto ai tavolini di un circolo ricreativo: denunciato

La polizia di Taranto ha denunciato un 29enne del luogo per aver spacciato droga in un circolo ricreativo nel quartiere Paolo VI. I Falchi appostati all'esterno dell'attività ha notato il ragazzo, seduto ai tavolini del bar, che veniva avvicinato da alcune persone che gli consegnavano banconote e poi attendevano che lui si alzasse, andasse verso un'aiuola poco distante e prendesse qualcosa. Visti gli agenti, il ragazzo è scappato, infilandosi nell'abitazione di un pregiudicato già ai domiciliari. Perquisita la casa, la polizia l'ha trovato nascosto in un cucinino, con contanti addosso. Nell'aiuola c'erano ancora un pacchetto di sigarette accartocciato e 4 tocchetti di hashish nascosti. È stata disposta anche la cessazione dell'attività per il circolo.