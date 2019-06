Furti cavi rame: 6 provvedimenti nel Tarantino, danni per oltre un milione di euro

I carabinieri di Matera alle prime ore di questa mattina hanno eseguito 6 provvedimenti restrittivi disposti dall'Autorità Giudiziaria del luogo per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di rame. L'operazione ha visto impegnati 70 militari tra i comuni di Castellaneta, Palagiano e Massafra, tutti nel Tarantino. I furti sono stati perpetrati tra il novembre 2017 e il dicembre 2018, in cui sono stati rubati 12mila metri di cavi in rame del peso totale di 18mila chili e del valore di mercato di 100mila euro. Il danno è stato di oltre un milione di euro.