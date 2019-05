Ginosa, botte e ingiurie alla convivente: in carcere un 25enne

I Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa (Ta) hanno arrestato, in flagranza del reato, un 25enne del luogo, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. La vittima, una 30enne del posto, dopo l’ennesima aggressione subita ad opera del convivente, in cui riportava ferite al labbro superiore ed all’addome, trovava il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri della locale Stazione.

Le indagini hanno permesso di accertare che la donna viveva da tempo in un contesto di assoggettamento psicologico e vessatorio. È altresì emerso che il 25enne, durante i tre anni di convivenza era solito picchiare ed ingiuriare la donna, anche alla presenza della figlia minore, costringendola al silenzio. L’uomo, accompagnato in caserma, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato in carcere a Taranto.