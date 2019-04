A Taranto sorgerà il primo parco eolico del Mediterraneo

Arriva nel mare di Taranto un primato a livello nazionale, una prima applicazione delle nuove politiche “green” di produzione di energia nel rispetto dell’ambiente marino costiero: sorgerà infatti un parco eolico. L’opera sarà costituita da 2 gruppi di aereo-generatori, per un totale di dieci pale eoliche, ubicati rispettivamente nella rada esterna del Mar Grande di Taranto e nella parte esterna della diga foranea del molo polisettoriale del porto, con profondità del fondale da quattro a diciotto metri ed un'altezza mozzo di cento metri, occupando complessivamente più di 131.000 mq di specchio acqueo e circa 500 mq di area demaniale marittima.

Gli impianti che costituiranno il parco eolico sono stati autorizzati con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Con grande soddisfazione riceviamo dal Comandante della Guardia Costiera di Taranto Castronuovo lo specchio marittimo su cui sorgerà il primo parco eolico offshore in Italia e nel Mediterraneo», ha commentato Riccardo Toto, direttore generale di Renexia. «Con questo progetto porteremo la nostra esperienza di impresa italiana impegnata nello sviluppo dei più grandi parchi eolici americani in Oceano Atlantico anche sulle sponde del nostro Mediterraneo. Un traguardo rilevante, il primo esempio di produzione di energia da turbine eoliche offshore in un mare italiano, reso possibile dalla collaborazione delle Istituzioni, sia a livello nazionale che locale, e dal contributo decisivo della Capitaneria di Porto di Taranto».