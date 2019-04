Jovanotti a luglio sposerà una coppia di tarantini

Sarà Jovanotti a celebrare il matrimonio di una coppia di giovani tarantini. Il cantante a febbraio aveva lanciato un concorso aperto agli innamorati con in palio la possibilità di essere «sposati da lui dopo le regolari nozze in comune» durante il suo tour estivo, il «Jova Beach Party». Più di tremila le richieste pervenute e lo scorso 9 aprile ha estratto i nomi dei fortunati. Sono state svelate quindi le 17 coppie di futuri sposi, una per ogni tappa, che pronunceranno il loro “si” davanti a Jovanotti e ai suoi fan. A Barletta, sabato 20 luglio, sarà la volta dei tarantini Annateresa Buonomo e Vito Nicola Axo. 30 anni lui e 27 lei, seguono Jovanotti da tantissimi anni e per questo nuovo tour sulle spiagge, decisamente diverso da tutti gli altri, non potevano assolutamente mancare. «Tra i due, lui è più appassionato di me. È stonatissimo ma canta le sue canzoni senza vergogna – dice divertita Annateresa - Abbiamo tutta casa tappezzata con foto di Jovanotti e abbiamo partecipato a tantissimi suoi concerti. Due anni fa a Roma, venne anche chiamato sul palco e ci parlò». Nicola non sta nella pelle: il suo idolo, lo unirà in matrimonio alla sua dolce metà.

«Ovviamente ho seguito l’estrazione in diretta. - fa sapere – Quando ha fatto i nostri nomi non ci stavo credendo. È stata un’emozione indescrivibile. Ho raggiunto la mia compagna a lavoro e le ho chiesto di sposarmi. Mi sento proprio un “ragazzo fortunato”, realizzerò un doppio sogno: arrivare al matrimonio, dopo nove anni di fidanzamento, e far celebrare le nozze a Jovanotti. Ci sta facendo un regalo grandissimo». «Io sono ancora incredula, non pensavo che sarebbe successo davvero. È stata proprio una bella sorpresa. - aggiunge Annateresa - Sono impaurita e tanto emozionata. Volevamo un matrimonio intimo e ristretto, invece ci sposeremo davanti a migliaia di persone». I ragazzi, che da due mesi sono diventati genitori del piccolo Francesco Paolo, già pensavano al matrimonio. «Avremmo aspettato visto che ci sono state altre belle priorità, come la nascita di nostro figlio. - dice Nicola – Ora invece dovremo accelerare.

Abbiamo già ricevuto la mail di conferma da parte dell’organizzazione. Non resta che sbrigare tutte le pratiche burocratiche per dar valore legale al matrimonio». Per Nicola e Annateresa sarà una festa nella festa. «I nostri genitori sono scoppiati a piangere. Questa notizia ha destabilizzato un po’ tutti. Dobbiamo capire come organizzarci. Solitamente il matrimonio si prepara in un anno, noi dovremo farlo in pochi mesi. La nostra intenzione è di portare con noi anche il bambino. È nato e crescerà con Jovanotti». Intanto, appena la notizia si è diffusa, è partita la caccia ai pochi biglietti ancora in vendita tra amici, parenti e testimoni. Quel giorno tanto speciale sarà sicuramente indimenticabile. «Faremo comunque una festa per chi non riuscirà ad esserci», assicurano i futuri sposi. Mentre fantasticano su come sarà quella giornata, Nicola confessa di avere ancora un desiderio: «sarebbe il massimo – dice – se Jovanotti cantasse per noi “Stella cometa”. È la canzone che le ho dedicato quando le ho chiesto di sposarmi, ora potrebbe diventare la colonna sonora del nostro matrimonio»