Ex Ilva, Melucci vede Costa: «Taranto in cima agenda Governo»

TARANTO - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha incontrato oggi a Roma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema della situazione ambientale nel capoluogo dopo la consegna del report sulle emissioni dello stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva) da parte di Arpa Puglia e della relazione sul potenziale rischio sanitario da parte dell’Asl. Il primo cittadino nei giorni scorsi aveva sollecitato risposte chiare e definitive dagli organi di controllo, non escludendo, in caso di criticità, il ricorso a un’ordinanza urgente e contingibile di chiusura degli impianti dell’area a caldo del Siderurgico.

«Tutte le istanze pregresse dell’Amministrazione comunale, relative - spiega una nota del Comune - alle vicende complessive dell’area Sin di Taranto ed al carteggio richiesto dal sindaco agli organismi tecnici nelle ultime settimane, sono state esaminate nel corso di un lungo incontro, ricco di approfondimenti con la struttura del Ministero. Il ministro ha dimostrato un grado di consapevolezza delle questioni ed una sensibilità per Taranto davvero apprezzabili, si è detto disponibile ad ogni forma di collaborazione e ha condiviso con il sindaco - aggiunge la nota di Palazzo di città - un approccio molto pragmatico e solerte in vista delle future iniziative che si potranno intraprendere per far svoltare la città, che resta saldamente in cima all’agenda del Governo».

Melucci ha sottolineato che «tutta la documentazione pervenuta sin qui, sebbene abbia contribuito a fare significativa chiarezza sulla materia ambientale e sanitaria, non soddisfa ancora del tutto la comunità, specie sotto il profilo dell’attualità rispetto alla catalogazione degli stessi dati». Il sindaco e il ministro «torneranno a confrontarsi a stretto giro».(