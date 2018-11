Taranto, vandali distruggono Piazza Bettolo nella notte

Non si fermano gli atti di vandalismo in città. L’altra notte i “soliti ignoti” incivili hanno nuovamente agito indisturbati in pieno centro, devastando la fontana monumentale di piazza Bettolo.

La parte superiore della fontana è stata letteralmente fatta a pezzi. La struttura, composta da più vasche sovrapposte e sorretta da una colonna centrale è stata demolita con una violenza inaudita. Probabilmente è stato necessario aggrapparsi con tutto il peso di più persone per far crollare al suolo la pesante struttura. Il risultato, l’ennesima ferita inferta alla città, è ora transennato dalle forze dell’ordine. Una vasca a forma di conchiglia, probabilmente quella che era sistemata più in alto, è precipitata al suolo, l’altra, subito sotto è rimasta appesa ai tubi di collegamento idrico e ai cavi di collegamento elettrico ma ha uno squarcio enorme sul lato. «Chiunque abbia visto o abbia particolari da riferire per risalire ai responsabili del gesto contatti la polizia locale» è l’invito del comandante della polizia municipale Michele Matichecchia che condanna duramente l’episodio, «l’ennesimo inaccettabile sfregio alla città». Al momento però pare non ci siano testimoni.

In zona sono poche le telecamere di sicurezza e da tempo i residenti che abitano nei paraggi si lamentano dello stato di degrado della piazza, divenuta col tempo comoda latrina per bisogni animali, che raramente vengono raccolti dai proprietari dei cani e discarica di cartacce e bottiglie di birra. La notte, complice la scarsa illuminazione, diventa sede di traffici poco leciti e spiace doverlo constatare, palestra dove persone evidentemente disagiate non trovano sfogo migliore che devastare la cosa pubblica, certi dell’impunità. La notizia dell’ennesimo atto vandalico ha fatto il giro della rete in pochi minuti e tra i commenti di chi vive al Borgo, c’è già chi invoca le ronde di notte e chi invece ricorda con nostalgia i tempi del sindaco Giancarlo Cito.