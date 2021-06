Bari calcio, al via il Generation Day con 240 bimbi al San Nicola

BARI - Il Bari è tornato a promuovere eventi sportivi in presenza: oggi pomeriggio ha organizzato il "Generation Day» nello Stadio San Nicola, con oltre duecento bambini che hanno riempito di colori e entusiasmo l’astronave disegnata da Renzo Piano giocando a calcio. La manifestazione si è svolta con la predisposizione di cinque campi, la partecipazione di 17 scuole calcio del territorio e 237 bambini classe 2014/15: è stato - fa sapere il Bari - il primo evento in presenza dopo un anno e mezzo, realizzato grazie alla partecipazione delle società affiliate al progetto Ssc Bari Generation.

«Il Generation Day - spiega il club in una nota - è nato per far tornare finalmente i piccoli atleti delle accademies biancorosse al calcio giocato, dopo il lungo periodo di stop in cui non è stato possibile organizzare tornei, incontri dal vivo e proseguire con la formazione in presenza». La giornata si è conclusa con la premiazione di tutti i bimbi e i rappresentanti delle accademies con una targa, un gagliardetto, un attestato e dei braccialetti brandizzati Ssc Bari dal presidente Luigi De Laurentiis e dal responsabile del progetto Generation, Marcello Sansonetti.