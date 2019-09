The Passenger,libro-magazine in Uk e Usa

ROMA, 26 SET - Europa Editions e Iperborea pubblicheranno in coedizione la fortunata serie The Passenger "for explorers of the world", con distribuzione di PGW/Ingram per gli Usa e dell'Independent Alliance per UK e resto del mondo. The Passenger è un libro-magazine che raccoglie il meglio tra longread, inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il racconto della vita di un Paese o di una città e dei suoi abitanti, per capirne la cultura, i processi, le nuove identità, i problemi, le ferite. Frammenti che insieme ne compongono un ritratto sfaccettato e inedito. I primi due volumi della serie, Giappone e Grecia, che raccolgono interventi, tra gli altri, di firme come Murakami, Banana Yoshimoto, Petros Markaris, Richard Lloyd Parry, Ian Buruma, Matteo Nucci, Brian Phillips, Amanda Petrusich, Rachel Howard, arriveranno nelle librerie a maggio-giugno 2020. Seguiranno nell'autunno 2020 Brasile e Turchia. Gli ultimi due titoli usciti in Italia sono The Passenger Norvegia e Berlino.