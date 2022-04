«La storia segreta di Lady D» tra scandali, amori, pettegolezzi e l’impegno umanitario

La principessa più amata colta negli ultimi due anni di vita, dal 1995 al 1997, nel film Diana - La storia segreta di Lady D, di Oliver Hirschbiegel (2013), in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie. Nel cast: Naomi Watts, Naveen Andrews e Cas Anvar.

Basata sulla biografia di Kate Snell Diana: Her Last Love (2001), la pellicola narra come, attraverso volontariato, lotte sociali e campagne umanitarie, Lady D abbia scoperto il significato della felicità e raggiunto il consolidamento della fama che l’ha fatta amare dal popolo britannico e da tutto il mondo. Nel mezzo, la passione segreta per il cardiochirurgo Hasnat Khan (Andrews) e la relazione con Dodi Al-Fayed (Anvar).

Siamo nel 1992: Lady Diana Spencer, Principessa di Galles, e il marito Carlo si separano. Un periodo di profonda crisi, tempestato dai flash dei paparazzi e dall’ammirazione del popolo, in contrasto con la diffidenza dal palazzo reale. Nel 1995, durante una visita all'ospedale Royal Brompton per confortare un amico dopo un intervento al cuore, la principessa incontra Hasnat Khan, un affascinante cardiochirurgo di origine pakistana. I due si innamorano. Nel giugno 1996, dopo scandali e pettegolezzi, Diana ottiene il divorzio dal Principe di Galles e si lancia in una serie di campagne umanitarie in giro per il mondo. Nel gennaio del 1997, dopo la sua adesione alla campagna contro le mine antiuomo, immortalata su tutti i giornali del mondo, la pressione attorno alla sua vita privata cresce a dismisura. Hasnat tronca bruscamente la relazione con Diana, spezzandole il cuore. Così accetta l’invito di Mohamed Al-Fayed e con i figli trascorre sul suo yacht privato le vacanze estive: qui conosce il figlio di Mohamed, Dodi e inizia con lui una nuova storia.