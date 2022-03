Ecco come cambia la vita con la fine dell’emergenza per l’epidemia del Covid

Oggi sarà l’ultimo giorno in stato di emergenza: da domani, venerdì, non saranno più in vigore molte delle regole e delle limitazioni che hanno condizionato la nostra vita quotidiana e la nostra socialità negli ultimi due anni. Questo non vuol dire che il pericolo sia passato e che si possa abbassare la guardia di fronte al virus: i contagi in aumento fanno temere una nuova ondata e sette milioni di italiani devono ancora completare la somministrazione della terza dose di vaccino, quella che, secondo le evidenze scientifiche, ci protegge di più dalle conseguenze gravi della malattia. Così oggi alle 12.25 su Rai 3, a «Fuori Tg», Maria Rosaria De Medici ne parlerà con l’epidemiologa Stefania Salmaso e con il matematico del CNR Giovanni Sebastiani.

Sarà archiviato il super green pass (resta obbligatorio per cinema, teatri, discoteche, palestre e piscine) mentre resterà necessario il certificato verde base (che si ottiene con un tampone negativo) per accedere alle attività al chiuso, come ad esempio i ristoranti. Il passaggio porta con sé altre due importanti novità: la fine dei colori delle regioni per determinarne il grado di rischio legato alla pandemia e il reintegro del personale scolastico non vaccinato sospeso negli ultimi tre mesi dall'incarico, anche se non per l'insegnamento. In questo contesto di allentamento delle restrizioni, occorre comunque osservare prudenza perché il virus c'è e la variante Omicron galoppa. Il monito arriva dal presidente dell'Ordine dei medici di Reggio Emilia, Pietro Ragni: «Io ritengo sia prematuro interrompere le precauzioni, ma non gli obblighi. Le persone devono cominciare a vivere in un clima con meno contrapposizioni tra favorevoli e contrari, o tra nemici e amici».