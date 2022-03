Roberto Bolle nel «salotto» di Paola Saluzzi

Roberto Bolle è il prossimo grande ospite a «L’ora solare fuori casa», spin off del programma condotto da Paola Saluzzi in onda domani 11 marzo alle ore 12.20 su TV2000.

Paola Saluzzi incontra il grande ballerino al Teatro alla Scala di Milano in un faccia a faccia lungo ed emozionante per entrambi. Tra i due c’è un’amicizia di 20 anni. Bolle divertente e divertito si racconta tra danza e privato. Il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York parla di sé, del distacco dalla sua famiglia a 12 anni, dell’amata mamma, della capacità di portare la danza fuori dai luoghi canonici. E poi il gala Roberto Bolle & Friends, la sua prima volta all’Arena di Verona dopo vent’anni che la danza non ci metteva piede, e l’incontro con il mito della danza Rudolf Nureyev. E ancora il grande rapporto con il pubblico.

E giorni fa sempre Bolle era stato protagonista in una grande occasione trasformatasi in evento in favore della pace tra Russia e Ucraina. Cartelli con la scritta «peace», pace, una bandiera ucraina, e l’inno ucraino suonato al violino, nell’applauso generale della platea: così si era concluso il gala «Roberto Bolle and Friends» al Millennium Amphiteatre di Expo 2020 Dubai. Bolle ha così voluto usare il palcoscenico dell’esposizione universale per lanciare un messaggio di pace ed esprimere la propria solidarietà nei confronti dell’Ucraina. A portare sulle spalle la bandiera gialla e blu, la ballerina Iana Salenko, di nazionalità ucraina. A suonare l’inno del Paese, il violinista Alessandro Quarta. Bolle aveva detto che il suo gala a Expo Dubai voleva «dare dei segnali di bellezza e di unione» di fronte al «momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo».