Tra passato e presente si va dalla Venezia del fascismo al giallo della bomba atomica

Una serie di appuntamenti straordinari per la già seguitissima Rai Storia. Poco meno di un mese dopo la nascita a Milano dei Fasci Italiani di combattimento, il 15 aprile 1919 i fascisti veneziani organizzano la loro prima adunata cittadina in Piazza San Marco. La nuova forza politica, ancora in fase germinale, inizia a cercare nuovi proseliti nell’area del combattentismo cittadino, aderendo anche al cosiddetto fiumanesimo. Una pagina di storia analizzata da Paolo Mieli con la professoressa Giulia Albanese a «Passato e Presente», in onda giovedì 3 marzo alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Tra i primi simpatizzanti ci sono personalità autorevoli come l’avvocato radicale Piero Marsich, Giovanni Giuriati, futuro luogotenente di D’Annunzio, e l’imprenditore Giuseppe Volpi. Dal 1919 al 1940 il fascismo contribuisce a trasformare la Serenissima.

Altro capitolo riguarda invece la storia raccontata da «La guerra segreta», in onda oggi alle 22.10 su Rai Storia. Insignito della medaglia al valor militare per le gesta compiute sul fronte occidentale durante la Grande Guerra, al termine del conflitto sir Charles Hambro tornò a essere un normale banchiere. Ma, allo scoppio della Seconda Guerra mondiale, accettò di entrare a far parte dello Special Operations Executive che lo mise a capo della divisione in Scandinavia, dove fu responsabile della resistenza danese ai nazisti.

E per finire, Sir Edmund Hillary: una leggenda vivente, il primo uomo a scalare l’Everest. Ma, in un momento della sua vita, è anche un uomo con una tragedia da sublimare. Di qua la sfida: risalire il Gange con un nuovo tipo di barca, il Jet-boat. Lo racconta il documentario «Dall’Oceano al cielo» in onda oggi alle 21.10 su Rai Storia.