Mezzo pacchero al ragù di baccalà, con mollica fritta, peperoni cruschi e olive

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• g 320 mezzo pacchero

• g 350 baccalà

• g 100 mollica di pane di Matera

• g 50 peperoni cruschi

• g 200 pomodorini

• g 50 olive infornate di Ferrandina

• g 200 olio extravergine di oliva lucano

• q.b. sale, pepe, aglio, foglioline decorative

Procedimento

In una padella rosolare leggermente nell’olio extra vergine di oliva, l’aglio in camicia, aggiungere il pomodorino precedentemente lavato e tagliato. Appena dorato, togliere l’aglio e far cuocere per qualche minuto il pomodorino. Adagiare nella salsa il baccalà a pezzi grossolani. Far cuocere ancora per qualche minuto, coprendo la padella con un coperchio.

Aggiustare di sale e pepe, se necessario. In una pentola con abbondate acqua salata che bolle, immergere i mezzi paccheri. A cottura ultimata, scolare e mantecare in padella con il ragù di baccalà, facendo insaporire bene la pasta.

Nel frattempo, friggiamo la mollica di pane in una padella con un po’ di olio evo lucano, mescolando sempre con un cucchiaio di legno fino a quando non risulterà ben croccante. Friggiamo anche i peperoni cruschi di Senise, passandoli nell’olio extravergine di oliva solamente per qualche secondo, alla temperatura di 160° C.

Servire il mezzo pacchero nel piatto piano, adagiando sopra la mollica fritta, il peperone crusca e le olive infornate di Ferrandina, decorando a piacere con qualche fogliolina.