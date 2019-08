Baccalà scottato con mandorle tostate su crema di piselli

Ingredienti per 4 persone

• g 400 baccalà

• g 100 mandorle sgusciate a fette

• g 300 piselli

• q.b. olio evo di varietà Ogliarola Garganica

• n. 2 cipolle

• q.b. sale, pepe nero

• lt 1 litro brodo vegetale

• n. 2 pomodori del tavoliere delle Puglie per la guarnizione

Preparazione

Per la vellutata di piselli, soffriggere la cipolla con un filo d’olio evo. Far rosolare i piselli e, poco per volta, aggiungere il brodo vegetale e portare a cottura. Dopodiché aggiungere di sale e pepe nero, far cuocere ancora per circa 20 minuti. Terminata la cottura frullare con il minipimer.

Per il baccalà, in un altro tegame scottarlo con un filo d’olio evo e una cipolla. Poi, posizionarlo in una tiella da forno e aggiungerci le mandorle sgusciate. Terminare la cottura in forno a 160° C per circa 7 minuti.

Infine, servire il tutto su un piatto fondo, posizionando sotto la vellutata di piselli e sopra il baccalà, guarnendo con un pomodoro del tavoliere.