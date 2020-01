Anche in Puglia Esercito e Confindustria promuovono il ricollocamento professionale

Confindustria e l’Esercito insieme, anche in Puglia, per l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari in congedo. E’ il progetto al quale si sta lavorando, dopo l’accordo nazionale col sistema della piccola impresa, per ampliare le opportunità occupazionali e agevolare i giovani con le stellette attraverso incontro informativi e rapporti con le aziende. Sulla scia di quanto avviene in Piemonte si stanno studiando percorsi formativi che accrescano le qualifiche del militare congedato sulla base delle specificità richieste dalle aziende. L’implementazione del progetto “sbocchi occupazionali” consentirà di incrementare gli accordi interministeriali per agevolare l’inserimento lavorativo dei volontari congedati senza demerito.