Festa 4 novembre, la Brigata Pinerolo «apre» le caserme della Puglia

​​​​​In occasione delle iniziative organizzate per i 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, la Brigata “Pinerolo” parteciperà all’iniziativa Nazionale “Caserme Aperte” consentendo a tutti i pugliesi di poter assistere a mostre statiche dei principali mezzi e materiali in dotazione alla prima ed unica Brigata Digitalizzata del nostro Paese nonché visitare le strutture delle caserme:

“Sernia” di Foggia per il 21° Reggimento Artiglieria “Trieste” e 11° Reggimento Genio Guastatori;

“Ruggiero Stella” di Barletta sede dell’ 82° Reggimento Fanteria “Torino”;

“Lolli Ghetti” di Trani sede del 9° Reggimento Fanteria “Bari”;

“Trizio F.” di Altamura sede del 7° Reggimento Bersaglieri;

“Briscese” di Bari sede del Reggimento Logistico Pinerolo;

“Vitrani” di Bari sede del Reparto Comando e Supporti Tattici Pinerolo;

“Nacci” di Lecce sede del 31° Reggimento Carri.

Inoltre la Banda della Pinerolo si esibirà in modo itinerante in Via Sparano a partire dalle ore 17.00.

Complessivamente sono 35 le città italiane coinvolte nelle manifestazioni dedicate ad una ricorrenza particolarmente significativa per il nostro Paese.

Il 4 novembre, l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.