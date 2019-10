«Forze armate: uno straordinario quotidiano», ecco lo spot che celebra le attività dei militari

“Forze Armate: uno straordinario quotidiano": al via la nuova campagna istituzionale del Ministero della Difesa, con il supporto dello Stato Maggiore della Difesa, per le celebrazioni del 4 novembre. Un giovane che bacia una ragazza, un sub durante un’immersione, uno sciatore, una coppia a cena: sono tutte immagini che, a prima vista, appartengono al normale vissuto di ciascuno di noi. Questi i primi secondi con cui si apre il nuovo spot istituzionale realizzato dalla Difesa. Allargando le riprese si scopre, invece, che si tratta di scene tratte dal contesto difficile, coraggioso, fatto di rischio e sacrificio, che i militari italiani affrontano ogni giorno. Dietro l'uniforme, il racconto quotidiano di uomini e donne impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini.

“Forze Armate: uno straordinario quotidiano” è il claim dello spot che offre uno spaccato delle attività operative dei nostri militari, svolte in Patria e all’estero. La campagna intende diffondere la cultura della Difesa in occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze armate.

Sono stati interessati reparti dell'Esercito Italiano (Forze Speciali del 9°Reggimento Col Moschin e CH47 del REOS, Reggimento elicotteri per operazioni speciali), della Marina Militare (Forze Speciali dei Comsubin - Comando subacquei e incursori, sommergibile Scirè e FREMM Fasan - Fregate Europee Multi Missione), dell'Aeronautica Militare (4° Stormo di Grosseto. Scramble - intervento immediato di caccia, con 2 Eurofighter Typhoon), e Carabinieri (intervento dei Carabinieri della compagnia di Legnano - Milano). La regia dello spot è di Paolo Ameli, la voce di Luca Ward, e la colonna sonora è Outro degli M83.