Altamura, al 7° reggimento bersaglieri arriva da Roma il colonnello Ventura

Si è svolta nella caserma “Trizio” di Altamura la cerimonia di cambio del comandante del 7° Reggimento bersaglieri tra il colonnello Michele Melchionna, cedente e il colonnello Giovanni Ventura, subentrante. Alla cerimonia ha presenziato il generale Giovanni Gagliano, comandante della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, la grande unità dell’Esercito a cui appartiene il reggimento. Durante il periodo di comando del colonnello Melchionna, il reggimento ha impiegato i suoi assetti in molteplici teatri, quali la Lettonia, nell'operazione “Baltic Guardian”, la Libia, nell'ambito della task force “Ippocrate” e Somalia, nell'operazione EUTM (European union training mission). Dal 2008, inoltre, il reggimento partecipa all’operazione “Strade sicure”, in concorso con le forze dell’ordine, in varie zone del territorio nazionale tra i raggruppamenti che operano in Puglia, Lazio e Campania. Il colonnello Melchionna ha inoltre guidato la partecipazione del Reggimento, al 67° raduno nazionale bersaglieri di Matera, dove la bandiera di guerra del 7° Reggimento bersaglieri ha sfilato per le vie della cittadina al cospetto di varie autorità civili e militari. Quale unità “digitalizzata” dell’Esercito, numerose sono state le esercitazioni di tipo addestrativo – operativo svolte in cooperazione con altri reparti della forza armata. Il colonnello Michele Melchionna lascia il comando per assumere un importante incarico allo Stato maggiore della Difesa in Roma. Il suo successore colonnello Giovanni Ventura, proviene invece dal comando delle Forze operative terrestri e comando operativo Esercito in Roma.