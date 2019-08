I tiratori scelti della Brigata Pinerolo a lezione nel poligono di Torre Veneri

I tiratori scelti della Brigata Pinerolo si addestrano. Lo fanno nel poligono di Torre Veneri per affinare le capacità a lunga distanza con l'utilizzo di armi diverse e in condizioni particolari, sia diurne che notturne. All'esercitazione, concepita dalla Divisione Acqui e sviluppata dalla Brigata Pinerolo hanno partecipato 7 nuclei di tiratori scelti dei reparti dipendenti della grande unità, che hanno impiegato le armi in dotazione, come il fucile di precisione Sako TRG42 e il fucile per tiratori esperti ARX-200 esercitandosi a colpire bersagli dalla distanza di oltre 1000 metri. Durante l'esercitazione i nuclei di tiratori hanno inoltre perfezionato le tecniche di movimento nascosto di avvicinamento, di osservazione di uno scenario operativo diurno e notturno, dello studio delle carte topografiche e delle tecniche di mascheramento. I nuclei tiratori scelti dell'Esercito sono unità specialistiche addestrate su discipline che spaziano dall'addestramento al combattimento a lezioni sulle armi in dotazioni, dalla topografia alla balistica, dal movimento occulto sul terreno al mascheramento e alla resistenza fisica.

Soprattutto nelle missioni estere i tiratori scelti sono stati utilizzati sempre con maggiore frequenza poiché consentono di utilizzare personale altamente specializzato e addestrato in grado di intervenire riducendo al minino i rischi di coinvolgimento per la popolazione civile, i cosiddetti danni collaterali. Proprio per questo si impara anche a gestire la capacità di lavorare sotto stress, un fattore elevatissimo nei teatri operativi. Cinquecento i proiettili calibro 7,62 per arx-200 e 800 calibro 338 lm (lapua magnum) per il fucile Sako utilizzati sotto la supervisione del sergente maggiore qualifica speciale Elio Palma.